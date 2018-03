Mag der Premier in Flandern besonders beliebt sein, in Wallonien hält sich die Begeisterung für den Premier in Grenzen: In Wallonien steht er mit 27 Prozent gerade einmal auf dem 7. Platz. Und das, wo er doch gerade in diesem Landesteil gewählt werden muss. Seine Partei, die MR bleibt allerdings die größte Partei im Süden des Landes.

Ganz oben auf der Beliebtheitsskala in Wallonien stehen aber immer noch Politiker der sozialdemokratischen Partei PS. So schafft es der ehemalige Ministerpräsident Paul Magnette (PS) vor seinen Parteivorsitzenden Elio Di Rupo (PS) an die Spitze der Tabelle. Auch an dritter Stelle steht ein PS-Politiker, der Ministerpräsident der französischsprachigen Gemeinschaft, Rudy Demotte.

Der beliebteste MR-Politiker ist Didier Reynders. Er steht an 4. Stelle der Beliebtheitsskala der Wallonen. Auffallend nach oben "geklettert" ist der französischsprachige Vorsitzende des Centre Démokcate Humaniste (CDH), Benoît Lutgen. Er hat es vom 10. auf den 5. Platz geschafft.

