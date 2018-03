Diwan Awards

Regionen schlagen Alarm

22/03/2018 - Mit mehr als 4.000 Unterschriften haben Vertreter von Regional- und Lokalverbänden an diesem Donnerstag in Brüssel beim europäischen Haushaltskommissar Günther Oettinger für den Erhalt einer starken EU-Kohäsionspolitik für alle Regionen geworben. Ihre Forderung: Auch im nächsten langfristigen EU-Haushaltsrahmen, der von der Europäischen Kommission am 2. Mai vorgestellt wird, soll die Finanzierung von Projekten u.a. in Infrastruktur, Fortbildung und KMU garantiert werden. Egal, wie hoch der EU-Haushalt ausfällt, die Kohäsionspolitik sollte auch weiterhin ein Drittel des Budgets ausmachen. Um das zu erreichen, müssen die Regionen und Kommunen aber auch bei ihren nationalen Regierungen die Werbetrommel für höhere Beiträge der Mitgliedstaaten rühren. Mit dem Brexit wird nämlich nicht nur Geld im EU-Haushalt fehlen, sondern nach 2020 sollen auch neue Prioritäten wie Verteidigung, Sicherheit und Kontrolle der Außengrenzen finanziert werden. Einer der Initiatoren der Kohäsions-Allianz ist der Präsident des Ausschusses der Regionen, der Belgier Karl-Heinz Lambertz. In der VRT betonte er, wie wichtig die Finanzierung der Kohäsionspolitik gerade auch für Belgien sei.

