Im Fußballfieber

Menasse in Brüssel

17/03/2018 - Der bekannte österreichische Schriftsteller Robert Menasse, der 2017 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, ist in der "Hauptstadt". "Die Hauptstadt" lautet auch der Titel seines Buches, das inzwischen in die niederländische Sprache übersetzt (von Paul Beers) und veröffentlicht worden ist (Arbeiderspers). Aus diesem Anlass präsentierte der Schriftsteller am Mittwochabend "Die Hauptstadt" im flämischen Theater Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brüssel. Sehen Sie hier ein Interview mit Robert Menasse in Brüssel. "Die Hauptstadt" ist eine tragisch komische Geschichte und gleichzeitig eine Satire über die Hinterzimmer der Europäischen Kommission, ein Plädoyer für Europa und eine Kritik an neuen Formen des Nationalismus. Am Montag wird Robert Menasse übrigens auch in der Vertretung des Landes Hessen bei der EU lesen und im Anschluss stellt sich der Autor einer Diskussion mit dem neuen Generalsekretär der Europäischen Kommission, Martin Selmayr.

