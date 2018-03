Stephen Hawking begeisterte 2011 in Löwen

Hawking 2011 in Löwen

14/03/18 - Der Tod des „Genies im Rollstuhl“, Stephen Hawking, hat die Wissenschaft weltweit in Trauer versetzt. Seine Auftritte hatten stets etwas von einem Popkonzert. Die Massen strömten und war der Saal zu klein, dann lauschten die Menschen seinen Ausführungen irgendwo am Großbildschirm. Im Oktober 2011 war Hawking in der Löwener Universität zu Gast. Damals sahen ihn 800 Studierende in einer Aula der Uni und 3.000 weitere folgten seiner Lesung auf einem Großbildschirm im Löwener Stadtpark.

AP vod

