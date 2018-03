Toter Wolf: Autopsie

3 Mio. für CEO im Jahr?

08/03/2017 - In den Niederlanden ist die Unruhe über eine Lohnerhöhung für den CEO der ING-Gruppe groß. Das ist der niederländische Multinational. Dazu gehört auch die belgische Bank ING. Ralph Hamers bekommt eine Lohnerhöhung um 50 Prozent. Er wird dann rund 3 Millionen Euro im Jahr verdienen. Nach Auffassung der ING-Gruppe verdiente Hamers viel zu wenig. Niederländische Politiker der Opposition, aber auch der Mehrheitsparteien fordern eine Debatte hierzu, denn gleichzeitig führt ING schwere Reformen in Belgien und in den Niederlanden durch.

