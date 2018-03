Weinlager ausgebrannt

05/02/18 - Ein verheerendes Feuer hat in der Nacht zum Montag den über die Grenzen Flanderns hinaus bekannten Weinhandel Lesage in Vleteren in Westflandern zerstört. Lesage beliefert u.a. belgische Supermärkte mit internationalen Weinen. Vier Feuerwehren rückten an, um den Brand zu löschen. Mehrere Personen, die sich beim Ausbruch des Feuers im Gebäude befanden, konnten sich selbst retten. Das Weinlager brannte völlig aus.

