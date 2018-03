Zehntausende auf Drum-'n-bass-Festival

Premier schreibt an Laurent

01/03/2018 - Belgiens Premier Charles Michel droht mit einer weiteren Sanktion gegen Prinz Laurent. Der Prinz verliert in diesem Jahr schon 15% seiner Dotation, weil er ohne Genehmigung der Regierung auf ein Fest der chinesischen Armee ging. Sein Anwalt kritisierte das. Der Premier hat dem Prinz nun einen Brief geschrieben, in dem er darauf hinweist, dass sich Mitglieder der königlichen Familie diskret zu verhalten hätten.

VRT

