Wo Schlittschuhlaufen?

01/03/2018 - Bei diesen eisigen Temperaturen kann endlich Schlittschuh gelaufen werden in Belgien und zwar auf dem Kraenepoel in Aalter. Das ist der erste Platz in Flandern, auf dem das offiziell erlaubt ist. In bestimmten Bereichen ist das Eis dick genug. Einige tapfere Eisläufer haben dem eisigen Wind an diesem Donnerstagmorgen getrotzt. Wahrscheinlich wird die Freude nur von kurzer Dauer sein, denn schon bald sollen die Temperaturen wieder steigen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Wo Schlittschuhlaufen?

01/03/2018 - Bei diesen eisigen Temperaturen kann endlich Schlittschuh gelaufen werden in Belgien und zwar auf dem Kraenepoel in Aalter. Das ist der erste Platz in Flandern, auf dem das offiziell erlaubt ist. In bestimmten Bereichen ist das Eis dick genug. Einige tapfere Eisläufer haben dem eisigen Wind an diesem Donnerstagmorgen getrotzt. Wahrscheinlich wird die Freude nur von kurzer Dauer sein, denn schon bald sollen die Temperaturen wieder steigen.