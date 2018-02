Schnee aus Deutschland

Schnee aus Deutschland

26/02/18 - Aus dem Kondenswasser von Kühltürmen entstehende Eiskristalle haben am Montagmorgen in Teilen Flanderns lokal für Schneefall gesorgt. Dabei schneite es vor allem in der brabatischen Universitätsstadt Löwen und örtlich in der Provinz Limburg. Bei der VRT-Nachrichtenredaktion gingen danach interessante Bilder ein.