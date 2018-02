Best of Breakdance

Porsche rammt Klappbrücken-Stellwerk

In Mechelen ist eine 29-jährige Fahrerin mit ihrem Sportwagen in ein Brücken-Stellwerk gerannt. Sie und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Der Unfall ereignete sich vergangene Nacht am Leuven-Dijle-Kanal.

