Brüsseler U-Bahn fährt

Thiam macht Pause

Die belgische Olympiasiegerin und Siebenkampfweltmeisterin Nafi Thiam hat ihre Teilnahme an der Hallenleichtathletik-WM in Birmingham wegen Übermüdung nach ihrem Uni-Examen abgesagt. Sie will sich auf die Europameisterschaft in Berlin im kommenden Sommer konzentrieren.

