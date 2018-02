Aggressive Jugendliche

Brand in Molenbeek

18/02/2018 - In einem Möbelhauslager am Sainctelette-Platz in Brüssel ist an diesem Sonntagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Eine Person ist verletzt worden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr läßt das Feuer nun kontrolliert ausbrennen. Das ehemalige Möbelhaus befindet sich in einem Liquidationsverfahren und hatte seit zehn Monaten geschlossen. Ein Wohnkomplex soll dorthin gebaut werden.

