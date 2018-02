Krank im Urlaub

16/02/2018 - In diesen Karnevalsferien sind auffallend viele Urlauber krank geworden. Das meldet der Reiseschutzversicherer VAB. Es wurden 68 Prozent mehr Kranke im Ausland registriert als in den Karnevalsferien im letzten Jahr. Die Mehrzahl erkrankte an Grippe. Es hat aber auch ein Drittel mehr Skiunfälle gegeben. Und das liegt wiederum an den überfüllten Skipisten.

Krank im Urlaub

