Epilepsie erkennen

Schwerer Brand in Diest

11/02/18 - In Diest in der Provinz Flämisch-Brabant ist in der Nacht zum Sonntag ein Feuer in einer Autowerkstatt ausgebrochen, in der sich auch ein Abschleppdienst befindet. Der Brand entstand in einem der Autos in der Werkstatt und breitete sich rasend schnell aus. Die lokale Feuerwehr von Diest musste Verstärkung von benachbarten Wehren anfordern. Die Anwohner im Umkreis von 5 km wurden dazu aufgefordert, Fenstern und Türen zu schließen. Erst gegen 10 Uhr am Morgen war der Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde dabei niemand,doch offenbar wurde bei dem Brand Asbest freigesetzt, wie die Feuerwehr am Sonntagvormittag mitteilte.

