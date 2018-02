Aalst: Die "Kopfmacher"

10/02/18 - Wenn in den kommenden Tagen die großen Umzüge im Karneval von Aalst in Ostflandern durch die Stadt ziehen, haben einige ganz besondere Leute viel Arbeit hinter sich. Das sind die sogenannten „Kopfmacher“, die für den Wagenbau in Aalst die Figuren machen. Ein VRT-Kamerateam schaute diesen „Kopfmachern“ beim Schnitzen einer Figur zu, die bald in Aalst einen Karnevalswagen zieren wird.

