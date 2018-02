Obdachlos in Brüssel

Mehr Geldautomaten

Geldkurier G4S will in den kommenden fünf Jahren 150 zusätzliche Geldautomaten installieren. In sehr vielen Dörfern werden die Bankfilialen geschlossen und gibt es keine Geldautomaten mehr. Viele Gemeinden begrüßen deshalb das Angebot, bankunabhängige Geldautomaten anzubieten.

