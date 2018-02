Prinz will sich erklären

Carrefour streikt erneut

08/02/2018 - In drei Carrefour-Großmärkten wird an diesem Donnerstag gestreikt. Dies ist der Fall im Supermarkt in Genk, in Turnhout und in Borsbeek. Es handelt sich dabei um einen weiteren Protest gegen die Umstrukturierungspläne, durch die mehr als 1.200 Stellen verloren gehen könnten. Am gestrigen Mittwoch ist bei einem außerordentlichen Betriebsrat noch einmal Öl ins Feuer gegossen worden. Die Direktion hatte deutlich gemacht, dass sie mehr Flexibilität vom Personal erwarte.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Carrefour streikt erneut

08/02/2018 - In drei Carrefour-Großmärkten wird an diesem Donnerstag gestreikt. Dies ist der Fall im Supermarkt in Genk, in Turnhout und in Borsbeek. Es handelt sich dabei um einen weiteren Protest gegen die Umstrukturierungspläne, durch die mehr als 1.200 Stellen verloren gehen könnten. Am gestrigen Mittwoch ist bei einem außerordentlichen Betriebsrat noch einmal Öl ins Feuer gegossen worden. Die Direktion hatte deutlich gemacht, dass sie mehr Flexibilität vom Personal erwarte.