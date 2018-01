Lichtfestival in Gent

31/01/18 - Ab Mittwochabend bringt ein ganz besonderes Spektakel in Gent Licht in diese dunklen Zeiten. An fünf Abenden in Folge werden besondere Gebäude der Stadt entlang eines 6,5 km langen Parcours mit insgesamt 37 Installationen kunstvoll beleuchtet. Das Event ist kostenlos und dauert täglich von 19 Uhr bis etwa Mitternacht. So kann man eine der schönsten Städte Flanderns in einem ganz besonderen Licht erleben. Das letzte Lichtfestival von Gent lockte 2015 rund 640.000 Besucher in das historische Stadtzentrum.

