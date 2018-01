Gefängniswächter: Proteste

Jagd auf Schleuser

In letzter Zeit kommt es auf belgischen Autobahnparkplätzen und Raststätten immer wieder zu gewalttätigen Zwischenfällen mit so genannten Transit-Migranten, die dort in LKW steigen, und versuchen, versteckt zwischen der Ladung, nach Großbritannien zu kommen. Belgiens Innenminister Jambon kündigte nun ein Maßnahmenpaket an. Verschiedene Parkplätze werden ab sofort bewacht und die Polizei wird in Zügen und Bahnhöfen gezielt nach Personen ohne gültige Papiere suchen.

