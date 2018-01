Drogenbande wieder frei

Tankstelle gerammt

23/01/18 - Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend auf der Autobahn E40 in Drongen, Richtung Brüssel, eine Tankstelle gerammt. Dabei kam eine Person ums Leben und zwei weitere wurden schwer verletzt. Die Opfer kommen aus den Niederlanden. Der Fahrer, ein 54 Jahre alter Mann aus Ostende wurde festgenommen. Er kam mit leichten Verletzungen davon, konnte aber erst am Dienstag verhört werden, da er am Abend zuvor zu betrunken war. Der Sachschaden an der Autobahntankstelle ist nach Angaben der Angestellten vor Ort groß.

