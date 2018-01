Fußballgewalt-Risiko

Am Nachmittag spielt Antwerp gegen Club Brügge und beide Mannschaften haben sehr fanatische Fans. Deshalb sind Ausschreitungen nicht auszuschließen. Entsprechend alarmiert ist die Polizei. Schon am Mittag sorgten die Antwerpener Fans für Stimmung in der Nähe des Stadions. Für den FC Brügge hatten sie eine deutliche Botschaft.

