Blutspender gesucht

Tulpen gegen Winterblues

Was hilft während dieser grauen Tage besser gegen den Winterblues als frische Tulpen? Tulpenfans kommen am heutigen Samstag in Antwerpen auf ihre Kosten. Tulpenzüchter präsentieren dort 100.000 Blumen und jeder der vorbei kommt, darf kostenlos 20 Tulpen mit Zwiebel mit nach Hause nehmen. Organisiert hat die Aktion VLAM, das flämische Amt für Agrar- und Fischereimarketing.

VRT

