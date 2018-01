Polizei gibt Warnschuss ab

Vergangene Nacht wurde die Polizei an einem Autobahnparkplatz in Groot Bijgaarden an der E40 Brüssel-Ostende von einer Gruppe Transitmigranten angegriffen, die sich Zutritt zu einem LKW verschaffen wollten. Die Polizei wurde mit Stöcken geschlagen und Steinen beworfen. Erst als sie einen Warnschuss abgab, bekam die Polizei die Lage wieder in der Griff.

