Turbulente Schelde in Antwerpen

Arbeiten: Reyerstunnel

15/01/2018 - Wer mit dem Auto aus Löwen in die Hauptstadt Brüssel fährt, hat es derzeit schwer. Am diesem Morgen war der Stau länger als an einem gewöhnlichen Montag, denn die Arbeiten am Reyerstunnel haben begonnen und das ist eine wichtige Zufahrtsstraße für tausende von Pendlern. Noch handelt es sich um vorbereitende Arbeiten. Ende dieses Monats wird der Tunnel in Richtung Meiser-Platz vollständig abgebrochen und wieder neu aufgebaut. Danach kommen die anderen Tunnel dran: Von Meiser auf die E40 und von Montgomery auf die E40. Es sind Umleitungen geplant, aber die Stadt rät allen Autofahrern, das Viertel zu umfahren oder die öffentlichen Verkehrsmittel zu nehmen.

