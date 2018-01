Kai-Mook ist Mama

Im flämischen Tierpark Planckendael hat der asiatische Elefant Kai-Mook letzte Nacht ein erstes Kalb zur Welt gebracht. Kai-Mook war 2009 der erste in Belgien geborene Elefant. Vor nur drei Wochen hatte im selben Tierpark May Tagu das „Weihnachtsbaby“ Suki auf die Welt gesetzt. Das neue Kalb wiegt knapp 100 kg und kann ab Sonntagmittag besucht werden. Kai-Mook wurde am 17. Mai 2009 im Zoo von Antwerpen geboren.

