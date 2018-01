Störungen bei Proximus

09/01/2018 - Beim Telekom-Anbieter Proximus ist zur Zeit der Wurm drin. Am gestrigen Montagabend konnten viele Kunden eine zeitlang kein Digitalfernsehen mehr schauen. Ursache war eine Stromstörung in einem der Datenzentren des Unternehmens. Nach gut einer Stunde war das Problem gelöst, sagt Proximus. Doch an diesem Dienstagmorgen tauchten erneut technische Probleme auf. Laut Ombudsmann des Telekom-Sektors sei es vorerst noch zu früh, um über Schadensersatz zu sprechen.

