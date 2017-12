Feuer auf Wohnboot

31/12/2017 - In der Nacht zum Sonntag hat ein Feuer auf einem Wohnboot am Kattendijk-Dock in Antwerpen gewütet. Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich vier Personen auf dem Schiff. Sie konnten sich jedoch in Sicherheit bringen.

