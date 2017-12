Baukran umgeblasen

In Nieuwpoort an der flämischen Küste stürzte in der Nacht zum Donnerstag während eines heftigen Sturms ein Baukran auf zwei Hochhäuser. Dabei wurden drei Stockwerke verwüstet. Eine 73-jährige Bewohnerin kam um, ihre Ehemann schwebt in Lebensgefahr. Alle Wohnungen mussten evakuiert werden. Die Justiz ermittelt, weil bereits im November Unregelmäßigkeiten bei dem Baukran aufgetreten waren.

