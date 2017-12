Bleibt Francken im Amt?

Weihnachtsüberraschung Elefantenbaby

27/12/17 - Am Weihnachtstag brachte die Elefantendame May Tagu aus dem Tierpark Planckendael bei Mechelen (Prov. Antwerpen) ein Baby zur Welt. Noch wissen die Tierpfleger nicht, ob der kleine Elefant ein Weibchen oder ein Männchen ist. Der Tierpark veröffentlichte ein Video, dass den kleinen Elefanten in seinen ersten Lebensstunden zeigt. In den kommenden Wochen und Monaten werden in Planckendael noch zwei weitere Elefantenbabys erwartet.

