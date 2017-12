Fremdsprachengottesdienst

Auch an Weihnachten besuchen immer weniger Flamen eine Kirche. Seit einigen Jahren, steigt aber das Interesse ausländischer Katholiken an einem Gottesdienst in der eigenen Sprache. Seit 2004 wurden in Flandern 19 neue Glaubensgemeinschaften für Fremdsprachler gegründet. Die stammen meistens aus Ost-Europa, Latein-Amerika und Afrika.

