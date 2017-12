Christstollen beliebt

Regierungszoff vorbei

Theo Francken, der Staatssekretär für Asyl und Migration, hat sich formell beim belgischen Regierungschef Charles Michel entschuldigt. Francken hatte sich in einem Fernsehinterview in der Frage der Repatriierung sudanesischer Asylbewerber beleidigend über den Premier ausgelassen. Damit ist er Streit in der Regierungskoalition beigelegt und ist ein Rücktritt des Staatssekretärs vom Tisch, so der liberale Vizepremier De Croo. De Rücktritt hatte seine Parteifreund Karel De Gucht gefordert.

