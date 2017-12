Sportler 2017

17/12/2017 - Im Docks in Brüssel sind David Goffin und Nafi Thiam zu den Sportlern des Jahres ausgerufen worden. Ein Tennisspieler von Weltklasse und eine Siebenkämpferin sind also Sportler des Jahres. Dass Thiam die Trophäe entgegennehmen durfte, war keine Überraschung. Thiam bestätigte in diesem Jahr ihr magisches olympisches Jahr. Bei den Männern war auch schnell klar, wer der Sieger ist. David Goffin gewann mit großem Vorsprung vor Greg Van Avermaet und Kevin De Bruyne. Goffins' Finale in den Masters und im Davis Cup Finale mit den belgischen Männern waren ausschlaggebend.

