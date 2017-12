VUB-Prof droht Exekution im Iran

Es schneit, die Welt sieht wie gepudert aus!

10/12/2017 - An diesem Sonntagmorgen hat es vielerorts in Belgien heftig geschneit. Sehen Sie ein Video eines Lesers unserer niederländischesprachigen Seite. Inzwischen regnet es übrigens schon wieder in Brüssel.

