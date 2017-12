Sehen, gesehen werden

SMS wird 25

Erinnern Sie sich noch an ihre erste SMS? SMS steht für Short Message Service und gibt es seit heute genau 25 Jahre. Die erste Simse schickte eine Programmierer an den Direktor des Providers Vodafone. „Merry Christmas“ war die Nachricht. Noch immer erfreut sich die SMS auch in Belgien großer Beliebtheit, trotz Alternativen wie WhatsApp oder Telegram.

