4 Museen in Stadthand

Obdachlosen-Quartier

27/11/2017 - In Brüssel werden die Winterquartiere für Obdachlose früher als üblich geöffnet. Ab diesem Montagabend sechs Uhr! Die Stadt stellt rund 300 zusätzliche Betten für Obdachlose zur Verfügung. Normalerweise würden die Winterquartiere erst am 15. Dezember aufmachen, aber weil eine große Nachfrage nach Plätzen herrscht, macht die Einrichtung früher als üblich ihre Türen auf. Gemeinsam mit den festen Aufnahmeplätzen für Odachlose stehen diesen nun insgesamt rund 1.000 Betten in Brüssel zur Verfügung.

