Schon wieder Krawalle

Wildschweinplage

Jäger, die nicht genug Wildschweine schießen, sollen in Zukunft eine Geldstrafe zahlen müssen. Das fordert in der Provinz Limburg die liberale Partei OpenVLD. Auch soll in Naturschutzgebieten auf Wildschweine gejagt werden dürfen. Nur so sei der Wildschweinplage Herr zu werden. Die Tiere verursachen immer größere Schäden.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Wildschweinplage

Jäger, die nicht genug Wildschweine schießen, sollen in Zukunft eine Geldstrafe zahlen müssen. Das fordert in der Provinz Limburg die liberale Partei OpenVLD. Auch soll in Naturschutzgebieten auf Wildschweine gejagt werden dürfen. Nur so sei der Wildschweinplage Herr zu werden. Die Tiere verursachen immer größere Schäden.