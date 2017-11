Stau: Silikon auf Straße

22/11/2017 - Auf dem Antwerpener Ring war der Verkehr an diesem Mittwochmorgen sehr schleppend. Zeitweise kam es zum totalen Stillstand. Eine Ladung Silikon war am gestrigen Dienstagabend in Borgerhout auf die Fahrbahn geflossen und die Aufräumdienste hatten Mühe mit der Säuberung der Straße. Die ganze Nacht wurde nach einer Lösung gesucht und verschiedene Methoden getestet. Inzwischen ist die oberste Schicht abgetragen. Der Flüssigstoff ist auch in den Beton eingedrungen. Das Verkehrsamt wird nun weitere Entscheidungen treffen, welche Maßnahmen zu nehmen sind und ob Reparaturen nötig werden. Zur Zeit weiß man noch nicht, ob das Ganze auch Einfluß auf den Feierabendverkehr haben wird.

