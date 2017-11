Islamprediker in Antwerpen

Brüssel: Schlechte Luft

In einem offenen Brief protestieren etwa hundert Ärzte und Wissenschaftler gegen die schlechte Luftqualität in belgischen Städten und vor allem in Brüssel. Hier wird die Norm für Stickstoffoxyd regelmäßig überschritten.

