Unruhen in sozialen Medien gezeigt

Ardennen: Erster Schnee

12/11/2017 - In den Ardennen ist der erste Schnee in dieser Saison gefallen. Es sieht aber nicht danach aus, dass es auch in Flandern in den nächsten Tagen schneien wird. Trotzdem sollten Sie schon mal Ihre Winterreifen aufziehen, man weiß ja nie.

