Königspaar in Mumbai

Tyne Cot: Gedenken der Kanadier

10/11/2017 - Auf dem Tyne Cot in Zonnebeke, dem größten Friedhof des Commonwealth der Welt, haben die Kanadier eine offizielle Gedenkzeremonie abgehalten. Die Zeremonie begann mit Klängen der einheimischen Bevölkerung Kanadas. "Wir sind hier gemeinsam auf dem Tyne Cot Cemetery und denken an die 100.000 jungen mutigen Kanadier, die kämpften, um Passendale zu befreien - eine fast unmögliche Aufgabe. Es wurde schwer gekämpft, aber die Opfer waren auch groß: 4.000 Kanadier starben, 12.000 wurden verletzt", sagte der Verteidigungsminister von Kanada, Harjit Singh Sajjan in seiner Ansprache.

