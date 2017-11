Psychische Probleme erkennen

06/11/2017 - In Kursen soll Teilnehmern ermöglicht werden, psychische Probleme zu erkennen. Flandern will solche Kurse künftig fördern. Dort wird gelehrt, wie man Depressionen oder ein Burn-out erkennen kann und wo man Hilfe bekommt. Das Programm richtet sich unter anderen an Schulen und Unternehmen. Im Ausland gibt es das Programm schon länger. Flandern will sich mehr auf psychische Gesundheit und Gesundheitssorge konzentrieren und Probleme aus der Tabuzone holen, sagt der flämische Gesundheitsminister, Jo Vandeurzen.

