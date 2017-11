Gemeindefusion perfekt

Sam Smith bei VRT NWS

03/11/17 - Der britische Popmusiker Sam Smith (25) hat mit "The Thrill of it all" nach drei Jahren noch einmal ein Album aufgenommen. In einem Interview, dass er der Kulturredaktion von VRT NWS gewährte, spricht der Musiker über seine jüngste und turbulente Vergangenheit: Sein Durchbruch, sein coming-out als Schwuler, Beziehungsprobleme und darüber, dass er sich im Studio derzeit am wohlsten fühlt. Smith erwähnt aber auch, dass er es bedauert, seinen Auftritt bei Rock Werchter (Flanderns größtes Festival) nach Stimmproblemen abgesagt zu haben. Aber, im Mai 2018 kommt er nach Antwerpen (Video in englischer Sprache).

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Sam Smith bei VRT NWS

03/11/17 - Der britische Popmusiker Sam Smith (25) hat mit "The Thrill of it all" nach drei Jahren noch einmal ein Album aufgenommen. In einem Interview, dass er der Kulturredaktion von VRT NWS gewährte, spricht der Musiker über seine jüngste und turbulente Vergangenheit: Sein Durchbruch, sein coming-out als Schwuler, Beziehungsprobleme und darüber, dass er sich im Studio derzeit am wohlsten fühlt. Smith erwähnt aber auch, dass er es bedauert, seinen Auftritt bei Rock Werchter (Flanderns größtes Festival) nach Stimmproblemen abgesagt zu haben. Aber, im Mai 2018 kommt er nach Antwerpen (Video in englischer Sprache).