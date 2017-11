Mit dem Rad nach Bonn

Flämisches Terroropfer

Die 31-jährige Ann-Laura Decadt aus der westflämischen Gemeinde Staden bei Roeselare ist eines der acht Todesopfer des gestrigen Terroranschlags in New York. Sie hinterlässt einen Ehemann und zwei Kleinkinder. Sie besuchte New York mit Mutter und zwei Schwestern, die unverletzt blieben.

