Zitadelle im neuen Licht

Maori-Zeremonie in Ypern am Menentor

12/10/17 - Am Mittwochabend ehrte Neuseeland seine Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg auf den flämischen Schlachtfeldern. Neben Vertretern der neuseeländischen Armee nahmen an dieser Zeremonie am Menentor in Ypern in Westflandern auch Maori teil, die ihren berühmten und aufsehenerregenden „Waka“ aufführten. Nach der traditionellen Last Post zeigten die Maori auch einen „Haka“.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Maori-Zeremonie in Ypern am Menentor

12/10/17 - Am Mittwochabend ehrte Neuseeland seine Gefallenen aus dem Ersten Weltkrieg auf den flämischen Schlachtfeldern. Neben Vertretern der neuseeländischen Armee nahmen an dieser Zeremonie am Menentor in Ypern in Westflandern auch Maori teil, die ihren berühmten und aufsehenerregenden „Waka“ aufführten. Nach der traditionellen Last Post zeigten die Maori auch einen „Haka“.