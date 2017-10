Wasserleck in Deurne

Patientendaten schützen

06/10/2017 - Krankenhäuser dürfen die Daten ihrer Patienten nur unter strengen Voraussetzungen an Pharmabetriebe weitergeben. Das sagt der Staatssekretär für Datenschutz, Philippe De Backer. Ein amerikanischer Multinational versucht derzeit, Vereinbarungen mit hiesigen Krankenhäusern über die Patientendaten zu treffen. Das Unternehmen will die Daten an Pharmabetriebe weiterverkaufen. Sowohl Gesundheitsministerin Maggie De Block als auch Staatssekretär De Backer weisen darauf hin, dass die Privatsphäre des Patienten stets gewahrt werden müsse.

