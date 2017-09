Laura vertritt Belgien

Mehr Abgaben für weniger Funklöcher?

29/09/2017 - Mit dem Austritt der Briten aus der Europäischen Union werden der EU im nächsten Jahrzehnt 12-15 Milliarden Euro an Einnahmen fehlen. Die EU muss deshalb Kürzungen vornehmen. Gleichzeitig will man aber neue gemeinsame Projekte z.B. bei der Verteidigung oder der äußeren Sicherheit finanzieren. Der künftige EU-Haushaltsrahmen muss deshalb effizienter gestaltet werden. Um die Erwartungen der Mitgliedstaaten bestmöglich zu beantworten, trägt die Kommission Reaktionen von allen Mitgliedsländern zusammen. An diesem Freitag war Belgien an der Reihe. Der Europäische Haushaltskommissar Günther Oettinger kam zu diesem Zweck ins belgische Parlament. Wir fragten ihn, wie die EU es schaffen will, mit weniger Geld künftig mehr zu finanzieren und welche Konsequenzen das für Belgien haben könnte. Belgiens Haushalt werde einige Euro mehr abgeben müssen, aber auch mehr profitieren können, so der EU-Kommissar in der VRT.

