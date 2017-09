Australien gedenkt Gefallenen

26/09/2017 - Auf dem britischen Soldatenfriedhof Polygon Wood Cemetery in Zonnebeke gedachten die Australier am frühen morgen ihren 60 Opfern des ersten Weltkrieges, die hier begraben liegen. Für Belgien war unter anderem Prinzessin Astrid anwesend. Didgeridoo-Spieler David Hudson leitete die Zeremonie um 5.30 Uhr ein. Mit Name und Foto wurden die gefallenen Soldaten vermeldet. Familienmitglieder legten Blumenkränze nieder.

