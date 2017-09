Illegale Müllentsorgung?

Keine Dreckschleudern bitte!

23/09/2017 - In den ersten sechs Monaten nach Einrichtung der Niedrig-Emissions-Gebiete in Antwerpen sind 56.000 Bußgelder an Personen ausgestellt worden, die dennoch mit ihrem die Umwelt belastenden Auto in die Innenstadt fuhren. Insgesamt sollen die Strafen rund 7 Millionen Euro in die Kasse haben fließen lassen. Wer mit einem besonders umweltschädlichen Dieselauto in die Stadt fährt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 125 Euro.

