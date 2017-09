Blind im Museum

Instrumente für Mosul

21/09/2017 - Die Musikinstrumente, die der VRT- Kollege Rudi Vranckx für eine Musikschule in Mosul einsammelte, sind an diesem Morgen mit einer C130 Maschine der Armee aus Melsbroek in den Irak geflogen worden. Da der IS alle Musikinstrumente in Mosul zerstörte, hat Vranckx vor drei Wochen einen Aufruf gestartet. Die Reaktionen waren zahlreich. Letztlich sind rund hundert Instrumente ausgesucht und mitgenommen worden und sie werden – wenn alles gut geht – nächste Woche in Mosul ankommen.

