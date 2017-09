Beamte im Teirlinck-Haus

Deutsches U-Boot entdeckt

19/09/17 - Wissenschaftler und Historiker haben am Dienstag den Fund eines deutschen U-Bootes aus dem Ersten Weltkriegs in belgischen Gewässern in der Nordsee bekannt gegeben. An der Untersuchung des in sehr guten Zustand befindlichen Wracks wird allerdings bereits seit längerer Zeit gearbeitet. Vermutet wird, dass sich die Besatzung des U-Bootes noch an Bord befindet. Deshalb wird die Lage nicht bekannt gegeben. Schließlich soll niemand den „Frieden“ dieses Seemannsgrabes stören.

